Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che domenica, alle 21:00, saranno impegnati nella trasferta di Ascoli. A Ferentino la squadra ha svolto un lavoro aerobico e delle esercitazioni sul possesso palla. Zampano e Matarese sono rientrati in gruppo, assente Beghetto a cui è stato concesso un permesso per motivi familiari. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento alla Città dello Sport.