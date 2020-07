 ALLENAMENTO 21 LUGLIO

Seduta pomeridiana per i giallazzurri che a Ferentino hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche e alcune partitelle a tema. Differenziato per Salvi, Tabanelli, Gori e D’Elia. Terapie per Capuano e Zampano che in mattinata si sono sottoposti agli esami strumentali dopo aver accusato noie muscolari. Zampano ha riportato una lieve distrazione al gemello esterno della gamba destra, lieve distrazione al bicipite femorale destro invece per Capuano. Entrambi osserveranno qualche giorno di terapie e lavoro differenziato. Domani alle 10 è in programma una nuova seduta alla Città dello Sport.