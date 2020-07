Si è svolta questa mattina la penultima seduta settimanale in vista della sfida di venerdì contro il Benevento. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche una partitella a campo ridotto. Salvi e Gori sono rientrati in gruppo, Tabanelli ha svolto una parte della seduta insieme ai compagni, differenziato per D’Elia, Capuano e Zampano. Domani alle 18 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.