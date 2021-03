Primo allenamento della settimana per i giallazzurri che iniziano a preparare la partita con la Reggiana. Riscaldamento, lavoro aerobico, serie di partite a tema e partita finale questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Rodhen. Differenziato per Millico, Luciani e Baroni. Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.