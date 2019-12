Seduta pomeridiana alla Città dello Sport per i giallazzurri che giovedì, al Benito Stirpe, affronteranno il Crotone nel Boxing Day. La squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Seduta di scarico per Capuano, lavoro differenziato per Rohden. Domani alle 11 i ragazzi torneranno in campo a Ferentino.