Seduta pomeridiana per i giallazzurri che continuano a preparare la gara di domenica sera contro l’Ascoli. Alla ‘Città dello sport’ di Ferentino la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche e in chiusura una partita a campo ridotto. Tutto il gruppo ha preso parte alla seduta. I ragazzi di mister Nesta torneranno in campo domani mattina sempre a Ferentino.