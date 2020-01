Seduta mattutina per la squadra di mister Nestache alla Città dello Sport ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto in vista della sfida di domenica contro l’Ascoli. Assente Trotta a cui la società ha concesso un permesso, regolarmente in campo tutto il resto del gruppo. Domani alle 10:30 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.