 ALLENAMENTO 24 NOVEMBRE

Terzo giorno di lavoro alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta.

Riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella finale questo il programma odierno.

Assente Tabanelli. Per il centrocampista gli esami hanno evidenziato una piccola lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro (da valutare i tempi di recupero). Parzialmente in gruppo Capuano. Terapie, invece, per Ariaudo (affaticamento al polpaccio, in settimana verranno valutate le sue condizioni).

Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.