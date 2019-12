Allenamento mattutino per la squadra di mister Nesta che domenica chiuderà il girone di andata con la trasferta di Pisa. Chi è sceso in campo contro il Crotone ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Capuano e Rohden hanno lavorato a parte. Domani alle 11 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.