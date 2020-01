 ALLENAMENTO 27 GENNAIO

Appena rientrati da Ascoli i giallazzurri sono scesi subito in campo a Ferentino in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida interna di sabato prossimo contro la Virtus Entella. Chi ha giocato ieri contro ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo a cui si è unito anche il nuovo acquisto Ardemagni. Ha invece lavorato con lo staff medico Paganini che durante la rifinitura di sabato scorso ha riportato una contrattura muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che gli ha impedito di prendere parte alla gara di Ascoli. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento alla Città dello Sport.