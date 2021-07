Doppia seduta al centro sportivo ‘Capo I Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Grosso. In mattinata lavoro atletico e di forza. Riscaldamento, esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partita finale nel pomeriggio, questo il programma odierno. In gruppo De Lucia. Parzialmente in gruppo Matarese. Differenziato per Novakovich. Terapie per Klitten. Domani in programma la gara amichevole contro la Viterbese sempre a Fiuggi.