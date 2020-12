Seduta pomeridiana alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che iniziano a preparare la partita contro la Spal. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e lavoro aerobico questo il programma odierno. Rientra Novakovich (tampone negativo). Differenziato per lui così come per Luciani. Terapie per Baroni. Ciano verrà nuovamente valutato domani. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.