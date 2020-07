Seduta pomeridiana alla Città dello Sport dove la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Tabanelli si è allenato insieme ai compagni, differenziato per Capuano e Rohden che domani torneranno in gruppo. I giallazzurri torneranno in campo domani, alle 18:30, a Ferentino.