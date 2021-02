Seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Scarico per chi è sceso in campo con il Pisa. Riscaldamento, lavoro aerobico, esercitazioni tecniche e partita finale per il resto del gruppo (presenti regolarmente anche Vitale L., Millico, Brignola, Iemmello e Vettorel). Differenziato per Iacobucci, Ciano, Luciani e Baroni. Domani pomeriggio di nuovo in campo sempre a Ferentino.