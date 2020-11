Allenamento pomeridiano per i giallazzurri alla ‘Città dello sport’ di Ferentino. Riscaldamento, possesso palla e partita a tema questo il programma odierno. Szyminski parzialmente in gruppo. Assente Capuano. Visita specialistica (questa mattina presso il centro Aditerm) al flessore della gamba sinistra per il difensore. In settimana verrà nuovamente valutato. Domani pomeriggio squadra ancora in campo sempre a Ferentino.