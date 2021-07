 ALLENAMENTO 30 LUGLIO

Doppia seduta al centro sportivo ‘Capo I Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Grosso. In mattinata lavoro di forza in palestra e atletico sul campo. Riscaldamento, esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partita finale nel pomeriggio. Parzialmente in gruppo Matarese. Differenziato per Novakovich e Charpentier. Terapie per Klitten, Ravaglia (lieve problema alla schiena) e Koblar (fastidio al polpaccio). Domani in programma la gara amichevole contro la Ternana allo stadio ‘Benito Stirpe’.