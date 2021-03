 ALLENAMENTO 31 MARZO

Penultima seduta di allenamento alla ‘Città dello sport’ per i giallazzurri di mister Grosso che venerdì affronteranno la Reggiana al ‘Benito Stirpe’. Riscaldamento, esercitazioni tecnico – tattiche e palle inattive questo il programma odierno. Si è fermato Vitale L., per lui sospetta distrazione al bicipite femorale gamba sinistra. Prossima settimana verranno valutate le sue condizioni. Ancora assente Kastanos impegnato con la propria nazionale. Terapie per Boloca e Vettorel. Differenziato per Millico e Baroni. Domani pomeriggio la rifinitura sempre a Ferentino.