Secondo giorno di allenamento per i giallazzurri che alla ‘Città dello sport’ di Ferentino continuano a preparare la trasferta di Venezia. La squadra ha svolto quest’oggi un lavoro di forza in palestra e una serie di partite a tema sul campo. Assenti Capuano e Brighenti, quest’ultimo fermato dall’influenza. Paganini è tornato in gruppo. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta di allenamento.