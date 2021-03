 ALLENAMENTO 4 MARZO

Seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che continuano a preparare la partita con il Cosenza. Riscaldamento, fase difensiva, esercitazione sul possesso palla e partita finale questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Millico. Si sono fermati Boloca (distrazione muscolare da valutare in settimana) e Vettorel (problema al ginocchio). Differenziato per Luciani e Baroni. Nel pomeriggio la squadra partirà per Cosenza dove domani svolgerà la rifinitura.