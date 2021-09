Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Mattinata di lavoro aerobico e esercitazioni tecniche. Allenamento congiunto con il Trastevere Calcio nel pomeriggio. I giallazzurri si sono imposti per 3-2. In gol Ricci, Haoudi e Tribuzzi. Assente Satariano, impegnato con la propria nazionale. Domani giornata di riposo.