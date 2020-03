Continua la preparazione dei giallazzurri in vista della partita di sabato contro la Cremonese. Alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino la squadra di mister Nesta ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche e una partita a campo ridotto.

Ardemagni e Tabanelli hanno svolto una parte di allenamento con i compagni, differenziato per Gori. Terapie per Ciano.

Domani ore 10,45 si torna in campo sempre a Ferentino.