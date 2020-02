 ALLENAMENTO 6 FEBBRAIO

Seduta mattutina per la squadra di mister Nesta che a Ferentino ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. In seguito al riacuttizzarsi del problema muscolare accusato alla vigilia della trasferta di Ascoli, Luca Paganini si è recato presso il centro Aditerm di Ferentino dove si sottoposto ad esame ecografico che ha evidenziato una sospetta lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare la reale entità del problema. Lavoro in palestra infine per Marco Capuano. Domani alle 10:30 è in programma la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.