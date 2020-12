Primo allenamento della settimana alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che iniziano a preparare la trasferta di Lecce. Rigenerativo per chi ha giocato. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita finale per il resto del gruppo. Parzialmente in gruppo Gori, Tabanelli e Curado. Differenziato per Capuano. A parte Volpe e Luciani. Terapie per Baroni, Ariaudo e D’Elia. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.