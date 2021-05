Allenamento mattutino alla ‘Città dello sport’ per i giallazzurri di mister Grosso che iniziano a preparare la partita con la Reggina. Scarico per chi ha giocato ieri. Riscaldamento, lavoro aerobico e serie di partite a tema per gli altri. Differenziato per D’Elia, Ariaudo e Vettorel. Domani mattina in programma la rifinitura poi la partenza per Reggio.