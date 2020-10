Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister Nesta alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella questo il programma odierno. Tutti in gruppo ad eccezione di Kastanos e Carraro impegnati sempre con la rispettive nazionali. Domani in programma un nuovo allenamento mattutino a Ferentino.