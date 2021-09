Sono stati ufficializzati dalla Lega di serie B gli anticipi e posticipi dalla 4.a alla 7.a giornata di campionato. Como-Frosinone per la 4.a di campionato è fissata per venerdi 17 settembre alle ore 18, alla 5.a giornata c’è l’anticipo in programma lunedi 20 settembre alle ore 20.30 per Frosinone-Brescia. Quindi sabato 25 settembre alle ore 16.15 si gioca Reggina-Frosinone e sabato 2 ottobre alle ore 14 Frosinone-Cittadella.