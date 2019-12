 BENEVENTO-FROSINONE 1-0, IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola (39’ st Tuia); Sau (29’ st Improta), Kragl (23’ st R. Insigne); Coda.

A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Teolo, Volta, Basit, Gyamfi, Vokic, Armenteros.

Allenatore: Inzaghi F.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini (17’ st Haas), Maiello, Gori, Beghetto (34’ st Trotta); Dionisi (45’ st Citro), Novakovich.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Krainc.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli (Roma); assistenti sigg. Oreste Muto di Torre Annunziata (Napoli) e Pasquale Capaldo di Napoli; Quarto Uomo sig. Manuel Robilotta di Sala Consilina.

Marcatore: 19’ pt Viola (rig).

Note: spettatori 8.000 circa; angoli: 4-3 per il Benevento; ammoniti: 33’ pt Gori, 9’ st Zampano, 11’ st Paganini, 37’ st Brighenti, 39’ st Haas, 53’ st Capuano; recuperi: 3’ pt, 9’ st

BENEVENTO – Sei ammoniti, l’infortunio di Dionisi e zero punti. Il Frosinone esce dal ‘Vigorito’ non il rammarico di aver perso per un calcio di rigore nel primo tempo, concesso dall’arbitro Marinelli per uno sfortunato fallo di mano di Capuano. Prima della rete dei sanniti c’era stata la traversa del Frosinone colpita da Gori. Nella prima frazione di gioco maggiore la supremazia dei giallorossi. La ripresa inizia con 10’ di ritardo per un problema all’impianto di illuminazione ma la gara è nervosa e spezzettata. Si fa male l’arbitro Marinelli, al suo posto il quarto uomo Robilotta. Per il Frosinone un paio di flash ma poca sostanza complessiva in attacco.