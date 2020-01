 BIGLIETTERIA ASCOLI – FROSINONE

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Ascoli – Frosinone, valida per la 21a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 26 gennaio ore 21.00 presso lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli.

Il settore Distinti Nord Est (900 posti), sarà riservato ai tifosi giallazzurri, che potranno acquistare il tagliando al costo di € 12,50 + € 1,50 d.p. sul circuito TicketOne fino alle ore 19.00 di sabato 25 gennaio. Per l’acquisto del titolo d’accesso non sarà necessario essere in possesso di Fidelity Card.

Di seguito il percorso riservato alla tifoseria ospiti:

Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.



Sul sito internet www.ascolicalcio1898.it, è possibile consultare la disciplina relativa all’esposizione di striscioni ed all’introduzione di megafoni e tamburi.