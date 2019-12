 BIGLIETTERIA BENEVENTO – FROSINONE

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Benevento – Frosinone, valida per 17a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 21 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento.

I tifosi giallazzurri potranno acquistare il tagliando per il Settore Ospiti (capienza 1663 posti), presso tutti i punti vendita autorizzati LisTicket al costo di € 12,00 + € 2,00 dp fino alle ore 19.00 di venerdì 20 dicembre. Per l’acquisto del biglietto sarà necessario essere in possesso della Fidelity Card del Frosinone Calcio (clicca qui).

Regolamento d’uso dello stadio ‘Ciro Vigorito’ (clicca qui)

Codice Etico (clicca qui)