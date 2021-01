 CAMPIONATO PRIMAVERA2, IL 16 GENNAIO FROSINONE-NAPOLI (ore 14)

La Primavera giallazzurra di Luigi Marsella, per la quale nei giorni scorsi è stata già fissata per il 19 gennaio il recupero di Coppa Italia con la Spal, torna in campo per il campionato di categoria (Primavera2 B) il 16 gennaio prossimo. Al Comunale di Ferentino (calcio d’inizio alle ore 14) arriverà infatti il Napoli, ultimo in classifica a 0 punti mentre i giallazzurri hanno 1 punto ottenuto nelle 3 gare disputate in condizioni di grande emergenza.