 CIANO, 100 VOLTE CON IL FROSINONE. DIONISI, AL BENEVENTO L’ULTIMA DOPPIETTA IN B

Più di un derby. Frosinone e Benevento di fronte in poco meno di settant’anni ben 24 volte in campionato e 9 volte in confronti di Coppa Italia (4 tra andata e ritorno e 1 in gara secca). Una storia infinita tra due squadre, avversarie in tutti i campionati tranne che in serie A. Nove vittorie in campionato e 6 in Coppa Italia per i sanniti, 6 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia per i giallazzurri. Nove pareggi in campionato e 1 in Coppa Italia. La prima volta in assoluto fu nella gara di andata del campionato di IV serie della stagione 1952-’53, quando il Benevento si impose 5-1 in casa. L’ultima volta in campionato nella sfortunata trasferta del Frosinone del maggio 2017, quando la squadra sannita si impose 2-1 al 93’ e quel punto sfumato costò a conti fatti la promozione del Frosinone in serie A. Quella rete dell’attaccante Ceravolo permise ai giallorossi di allungare la stagione ai playoff e centrare la storica promozione in serie A, ai danni proprio del Frosinone che arrivò secondo a pari merito col Verona ma fu costretto ai playoff per 1 gol in meno nella differenza reti degli scontri diretti. Più di un derby, quindi, col Benevento. L’ultimo pareggio al ‘Vigorito’ nella stagione della promozione del Frosinone in B, il 9 marzo 2014 finì 1-1. L’ultima vittoria del Frosinone in campnia nella gara di ritorno della Coppa Italia 2004-2005, 2-0. In campionato è di 25 anni fa l’ultimo successo giallazzurro, 1-4 nella gara di ritorno del campionato di serie C2 1994-’95.

GLI EX – Nelle attuali rose l’unico ex è sul fronte sannita, Oliver Kragl. Ma nel passato sul percorso tra Benevento e Frosinone e viceversa c’è stato tanto traffico sia alla voce giocatori che a quella riferita agli allenatori. Ad esempio, per quanto riguarda i calciatori, ricordiamo l’esterno d’attacco David Masciantonio, gli attaccanti Totò Di Nardo, Felice Evacuo, Fabio Mazzeo ma prima ancora Sossio Aruta. E quindi i centrocampisti Enrico Maniero, Ivan Rajcic, Guido Di Deo, Alessio Viola (cugino di Nicolas oggi con i giallorossi), Raman Chibsah e Lorenzo Crisetig, con un bel salto in avanti nel tempo per gli ultimi due. E a fine Anni Ottanta il centrocampista Scuola Lazio, Francesco Fonte. Un doppio ex della prima ora è stato l’indimenticato e vulcanico Oronzo Pugliese che giocò sia con la maglia giallazzurra che con quella giallorossa.

Al capitolo allenatori, doppi ex sono Guido Carboni, Marco Baroni, Gigi Corino (ex difensore della Lazio), il compianto Mario Facco (scudettato con la Lazio di Maestrelli), Rosario Rivellino e Massimo Silva.

I CONFRONTI DEI TECNICI – Per Pippo Inzaghi e Alessandro Nesta non è confronto inedito per quanto riguarda la panchina: lo scorso anno Inzaghi allenava il Bologna in A, prima dell’esonero ma la stagione precedente, i due si incrociarono nei playoff e il Venezia allenato da Inzaghi vinse 3-0 sul Perugia che Nesta aveva appena rilevato. Ben più lungo ed affascinante il confronto tra i due da calciatori anche se poi hanno condiviso insieme le gioie nel Milan e con la nazionale. In maglia rossonera hanno vinto due scudetti, altrettante Champions e una Coppa Intercontinentale. Inzaghi (379 partite in A) arriva da 4 successi di fila e fa della difesa la sua arma più importante (8 gol incassati), Nesta (417 partite in A) da quando ha sistemato il pacchetto arretrato (3 gol subìti nelle ultime 8 gare) ha spiccato il volo.

Vediamo anche il confronto tra i due in campo, fino al ‘ricongiungimento’ in maglia rossonera. Dalla stagione 1995-’96 alla stagione 2001-’02 si sono affrontati 9 volte. Inzaghi 1 volta con la maglia dell’Atalanta, 7 volte con la maglia della Juve e 1 con la maglia del Milan, Nesta sempre con la maglia della Lazio. Il bilancio è di 4 vittorie per Inzaghi, 3 per Nesta e 2 pareggi. La prima partita tra i due fu un Atalanta-Lazio 2-1 il 26 ottobre 1996. Ventotto anni fa.

CURIOSITA’ IN PILLOLE – Per il giallazzurro Camillo Ciano quella del ‘Vigorito’ sarà la gara numero 100 con la maglia del Frosinone (5 di Coppa Italia, 4 di playoff e 90 in campionato), nelle quali ha realizzato 31 reti. Il Benevento ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie B mantenendo la porta inviolata ma ha anche mantenuto per cinque giornate di fila la porta imbattuta per una sola volta in Serie B (tra ottobre e novembre 2016). Dopo aver subito gol in tutte le prime sette partite di questa Serie B (11 reti incassate), il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata in 7 delle ultime 9 (solo tre gol subiti), comprese due delle ultime tre trasferte. Benevento e Frosinone sono le uniche due squadre di questa Serie B a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di partita. Il Frosinone dovrà prestare attenzione perché mentre solo l’Empoli (6 gol) ha realizzato più reti dei giallorossi (5) in questo parziale. L’attaccante del Benevento, Massimo Coda, ha segnato 3 reti in 2 partite contro il Frosinone in Serie B, inclusa la doppietta con la maglia della Salernitana, a dicembre 2016. E pensare che al termine della stagione della retrocessione dalla A dei sanniti, Coda stava per lasciare il Benevento dopo essere entrato in rotta di collisione col tecnico De Zerbi. Il compagno di reparto Riccardo Improta ha incrociato 6 volte il cammino del Frosinone al quale ha realizzato 2 reti con la maglia del Bari (3-2 per il Frosinone ad Avellino). Il difensore Gaetano Letizia realizzò al Frosinone l’unica sua rete della stagione 2016-’17 nella semifinale playoff di ritorno con la maglia del Carpi che poi perse la finale proprio a vantaggio del Benevento. Federico Dionisi ha firmato l’ultima doppietta in Serie B proprio contro il Benevento, a dicembre 2016, nella vittoria per 3-2 dei ciociari: il gol vittoria arrivò al 92’ su colpo di testa da un calcio d’angolo battuto da Soddimo. Ai sanniti l’attaccante del Frosinone ha realizzato 3 reti nelle 3 partite giocate, di cui 1 in Coppa Italia con la maglia del Livorno. Curiosamente Coda e Ciano sono nella top-hit della classifica dei falli fatti con ben 35.

L’ARBITRO – Il direttore di gara designato per la gara del ‘Vigorito’ è Livio Marinelli della sezione di Tivoli (Roma). Tre sono le partite del Frosinone arbitrate da Marinelli: la storia racconta di 2 vittorie (nella stagione 2017-’18 di serie B nel 2-1 di Brescia e lo scorso anno a Genoa con la Sampdoria) e 1 pareggio (con lo Spezia 1-1 in casa).

L’arbitro laziale ha diretto 5 volte i campani, il bilancio è di 3 vittorie e 2 pareggi. Tre gare di Lega Pro con un 6-0 alla Casertana e un 3-0 al Lecce e due in B di cui una in questa stagione con l’1-0 al Perugia.