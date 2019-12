 CINQUINA ALL’APRILIA, IL FROSINONE FEMMINILE TORNA IN VETTA

FROSINONE: Tiberia, Ciotoli, Nobile, Fiorini, Iafrate, Gonnella, Carinci, Annarelli, Palmigiani, Arroquia, Cancelli

A disposizione: Polidori, Alò, Flamini, Tarquinio, Carcini, Grossi Fraiegari

Allenatore: Tanzi Daniela

ESERCITO CALCIO APRILIA: Diamanti, Balem, Di Curzio, Mollo, Ceccarelli, Salata, Lostaglio, Puma, Pacifico, Pirro, Mazzacano

A disposizione: Padovan

Allenatore: Sorce Sandro

Arbitro: Sig. Michelangelo Battisti (Sez. Latina)

Marcatori: Fiorini, Gonnella, Arroquia, Iafrate (44’ pt- 2’ st)

FROSINONE – Dopo la frenata contro la Viterbese Castrense le ragazze di mrs. Tanzi portano a casa 3 punti importantissimi grazie alla vittoria contro la formazione dell’Aprilia per la 9.a giornata di andata del campionato di Eccellenza regionale. Già dal fischio iniziale le leonesse appaiono vogliose di portare a casa i tre punti è infatti al minuto 8’ che Il capitano Fiorini va a segno, dopo soli 2′ arriva il raddoppio di Gonnella. Dopo numerose azioni da gol non concretizzate arriva la terza rete messa a segno dalla solita Arroquia che spiazza il portiere avversario su una ribattuta. Al 44’ Iafrate fa tutto da sola e da fuori area mette a segno il 4 gol. Si rientra negli spogliatoi con il parziale di 4 a 0 per la formazione ciociara. Al rientro in campo già al 2’ minuto di gioco Iafrate mette a segno il cinque a zero e la sua personale doppietta. L’ Aprilia cerca invano di mettere in difficoltà la formazione ciociara ma ormai stanco e sotto di 5 reti non riesce a concretizzare le opportunità avute. Al triplice fischio finale il Frosinone in testa alla classifica insieme al Real Colosseo. Ora testa alla prossima gara che coinciderà con l’inizio del girone di ritorno: le ragazze di mrs Tanzi saranno impegnate in un match difficilissimo contro la Lazio Calcio Femminile.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio