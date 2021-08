 COTALI: “IN CAMPO PER MOSTRARE SEMPRE LA NOSTRA IDENTITA’”

VICENZA – Mezz’ora in casa contro il Parma, in cui ha contribuito alla rincorsa al pareggio. E 90’ nella vittoriosa e convincente prestazione di Vicenza. Matteo Cotali si presenta così al termine della gara del ‘Romeo Menti’.

Cosa ti ha spinto ad accettare Frosinone?

“C’è poco da dire su una piazza come Frosinone. Quando ho saputo che il Direttore (Angelozzi, ndr) mi cercava ci ho messo pochissimo a dire di sì. E con il mio procuratore abbiamo immediatamente accettato. Questa è una piazza che ha fatto la A, la Società è organizzata come un club della massima serie e quindi dopo nemmeno un giorno ero già a Frosinone”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali e quelli di squadra?

“L’obiettivo di squadra è quello di fare il meglio possibile. Come dice il mister, è necessario andare in campo e mostrare la nostra identità in ogni partita al di là del risultato finale. Per quanto riguarda gli obiettivi miei personali, sono a disposizione della squadra cercando di fare il meglio possibile. Senza guardare ai minuti che giocherò”.

Esordio dal 1’ a Vicenza. Come ti stai trovando a Frosinone e con i nuovi compagni?

“Mi sto trovando benissimo. Sono qui da due settimane, mi sento integrato perfettamente con lo staff e con i miei compagni e nella città. Ho avuto la fortuna di giocare in questa seconda di campionato, sono contentissimo per l’esordio che chiaramente della vittoria”.

Che impressione ti ha fatto la squadra in queste prime due uscite?

“Un’ottima impressione, grazie all’ottimo lavoro che svolgiamo in allenamento. E la squadra è un buon mix di giocatori di categoria, altri che hanno militato anche nella massima serie e ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare tanto”.

I tifosi sono soddisfatti di queste prime due gare stagionali, cosa sentite di dire loro?

“Di seguirci il più possibile, noi cercheremo di mettercela tutta partita dopo partita. Noi come ho detto, al di là del risultato, la prestazione la faremo sempre”.

