 CROTONE-FROSINONE 1-0. IL TABELLINO

CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Marrone, Gigliotti (12’ st Golemic); Gerbo (1’ Mustacchio), Crociata (23’ st Benali), Gomelt, Zanellato (1’ st Barberis), Molina; Messias, Simy.

A disposizione: Cordaz, Figliuzzi, Spolli, Jankovic, Bellodi, Maxi Lopez, Mazzotta, Evan’s.

Allenatore: Stroppa

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Haas (38’ st Matarese), Maiello, Gori, Salvi; Ciano (25’ st Dionisi), Novakovich (38’ st Ardemagni).

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Verde, Citro, Beghetto, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, D’Elia.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: Signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo; assistenti sigg. Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Fabio Schirru di Nichelino (To); Quarto uomo sig. Davide Miele di Torino.

Marcatore: 35’ st Gomelt

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-3 per il Crotone; ammoniti: 29’ pt Ciano, 11’ st Gigliotti, 14’ st Cuomo, 17’ st Messias, 21’ st Molina, 31’ st Krajnc, 33’ st Benali; recuperi: 1’ pt; 6’ st.

CROTONE – Il Frosinone perde 1-0 a Crotone la seconda partita contro una squadra già promossa ed ora si aggrappa all’ultima speranza: battere il Pisa in casa per centrare l’obiettivo dei playoff. Decide una rete di Gomelt al 35’ della ripresa di una partita soporifera che la squadra di Nesta è riuscita a perdere nel modo peggiore. I giallazzurri sono 7 a pari punti proprio con i neroazzurri degli ex Soddimo (squalificato) e Gucher.