 CURADO: “TESTA A SALERNO PER GIOCARE UNA GRAN PARTITA”

FROSINONE – E’ il difensore Curado a rispondere alle domande dei cronisti nel post-gara.

Con il nuovo allenatore su quale aspetto state lavorando di più?

“Sicuramente con il nuovo allenatore cambiano certe idee di gioco, stiamo cercando di concentrare il lavoro sull’intensità”.

Cosa è mancato oggi per portare a casa la vittoria?

“Ora a pochi minuti dalla fine della gara non è così facile spiegare, capire cosa sia mancato. Abbiamo avuto l’opportunità di fare gol, non ci siamo riusciti però abbiamo concesso poco giocando la nostra partita fino in fondo. Ma possiamo e dobbiamo dare di più”.

Si è vista molta confusione, specialmente nel primo tempo. È a causa del nuovo modulo o sta pesando il momento difficile?

“Sicuramente le cose non vanno molto bene, ci sono tanti aspetti da valutare. Bisogna lavorare tanto in settimana per poi riuscire a fare ottime prestazioni in partita”.

Curado, oggi in campo siete stati molto imprecisi: cosa vi ha detto il nuovo allenatore durante la settimana?

“Sono state due settimane di lavoro intenso e comunque sono d’accordo che siamo stati imprecisi”.

E adesso c’è subito una partita difficile, a Salerno contro la Salernitana.

“Certo e comunque sono tutte partite difficili. Ora la testa va alla gara con la Salernitana, in questi due giorni bisogna cercare di recuperare il più possibile e fare un’ottima prestazione”.

Giovanni Lanzi