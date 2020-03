 D’ELIA A MEDIA CENTER FROSINONE : “NON VEDO L’ORA DI TORNARE A GIOCARE, MA LA SALUTE AL MOMENTO HA LA PRIORITÀ”

Appuntamento speciale con ‘1928 On Air’, un programma esclusivo di Media Center Frosinone in collaborazione con Radio Day e la Rivista 1928. Ospite il difensore giallazzurro Salvatore D’Elia che ha fatto il punto su questi giorni di quarantena e di come i giallazzurri si mantengono in forma.

Allenarsi è necessario per mantenere la forma fisica, ma in casa non è così facile…

“Le difficoltà sono parecchie, siamo abituati a lavorare in spazi ampi, quindi in casa non è semplice allenarsi. Ogni mattina riceviamo il programma del preparatore atletico e cerchiamo di fare il massimo”.

Salvatore, cosa ti manca del calcio?

“Maggiormente avere l’obiettivo, svegliarsi la mattina e sapere di dover affrontare l’allenamento nel pomeriggio. Mi manca lo spogliatoio, i compagni, l’odore del campo e la carica delle partite”.

Giochi alla Playstation?

“Sono un patito , in questo momento la mia ragazza mi sta odiando (ride, ndr), ma cerco di dividere i tempi, stare a casa non è semplice”.

Tra l’altro la tua ragazza è incinta, come procede la gravidanza?

“Mancano due mesi, ma grazie ai consigli dello staff medico del Frosinone stiamo affrontando tutto al meglio”.

A proposito, vi siete conosciuti a Torino quando giocavi nelle giovanili della Juventus. Senti qualcuno dei tuoi ex compagni?

“Ho un bellissimo rapporto con Luca Marrone, proprio oggi è il suo compleanno, a lui sono molto legato. Sento anche altri ragazzi che non hanno proseguito il percorso calcistico”.

Tornando al campo, come è stato l’ambientamento a Frosinone?

“Ho avuto un approccio positivo, conoscevo la maggior parte dei compagni e dello spogliatoio ho avuto subito un’ottima impressione, di ragazzi umili e per bene, questo ha facilitato tutto. Far parte del Frosinone Calcio è motivo d’orgoglio, perchè si tratta di una società importante e con grande blasone. Sono felice di essere qui”.

