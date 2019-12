 DERBY IN FAMIGLIA, L’UNDER 14 SUPERA L’UNDER 13 (4-1)

FROSINONE U-14: Dolce (dal 1’ st Timpani), Shkambaj (dal 1’ st Remolo), Saputo, Tataranni, Mastromattei, Silvela, Di Francesco (dal 25’ st Centra), Pelosi, Fiorletta (dal 25’ st Curcio), Ambrosini, Coiro (dal 1’ st Buttarazzi).

A disposizione: De Luca, De Campos.

Allenatore: Broccolato.

FROSINONE U-13: Panfili (dal 7’ st Gabriele), Ciano (dal 7’ st Mariniello), Fratangeli, Gravina (dal 24’ st Campoli), Segneri (dal 17’ st Magnolia), Fratarcangeli, De Luca (dal 26’ st Sorice), Meola, Rotondi (dal 17’ st Lombardo), Cenciarelli (dal 1’ st Di Cristofaro), Vinci.

A disposizione: –

Allenatore: Di Palma.

Arbitro: Denise Biondi sezione di Cassino.

Marcatori: 7’ pt Fiorletta (Frosinone U-14), 11’ pt Saputo (Frosinone U-14), 31’ pt e 33’ pt Di Francesco (Frosinone U-14), 8’ st De Luca (Frosinone U-13).

Note: recupero: 0’ pt e 2’ st.

FERENTINO – Termina anche la penultima gara del campionato regionale d’eccellenza prima delle vacanze natalizie. Il Frosinone Under 14 di mister Broccolato sfida i più piccoli di mister Di Palma in un derby tutto giallazzurro. Le due compagini si trovano in due situazioni totalmente differenti dal punto di vista della classifica: gli Under 14 2° in classifica dietro solamente alla Lazio, gli Under 13 invece sono al penultimo posto con un solo punto conquistato nel pareggio pirotecnico sul campo del Sansa. I classe 2006 si sono imposti per 4-1 chiudendo il match già nella prima frazione. Nella ripresa i più piccoli hanno provato a reagire trovando solamente il gol della bandiera.

La differenza tra le due rose è evidente, complice anche il divario anagrafico, ed infatti i padroni di casa impiegano 7’ minuti per passare in vantaggio con Fiorletta. Quattro minuti dopo ci pensa Saputo a raddoppiare e ad allungare il vantaggio. Alla mezz’ora del primo tempo si accende Di Francesco e, in soli 3 minuti, prima firma il 3-0 poi il poker che porta il bomber canarino a quota 9 gol in campionato.

Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le compagini, mister Di Palma prova a scuotere i suoi e ci riesce: De Luca finisce sul tabellino dei marcatori grazie ad una splendida conclusione da fuori area che beffa il subentrato Timpani. Dopo il gol del 4-1, impeccabile la gestione del vantaggio dei ragazzi di mister Broccolato che addormentano la partita.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio