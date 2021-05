 ECCELLENZA FEMMINILE, LODIGIANI-FROSINONE 2-2

LODIGIANI (4-4-2): De Angelis; Curatella (43’ st Marchetti), Grassi, Verro, Fava 32’ st Marinucci); Antonilli, Giura, Ulisse, Forgnone (38’ st Vicini); Bevilacqua, Giuliani (12’ st Giombi).

A disposizione: Scarpiello, Inganni, Caprabianca, Iuliano.

Allenatore: Serafico.

FROSINONE (4-4-2): Antonelli; Gonnella, Palmigiani, Cacchioni, Ferrante Carrante; Rutigliano, Iafrate, Santopietro, Fiorini; Arroquia (32’ st Carcini), Di Duca.

A disposizione.: Schiavi, Graziani Palmieri, Alò, Ciotoli, Annarelli, Scagnetti, Padrone, Carli.

Allenatore.: Tanzi.

Arbitro: Signor Valerio Angiolosanto della sezione di Ostia Lido.

Marcatori: 42’ pt Antonilli (L), 20’ st Forgnone (L), 34’ st Iafrate (F), 38’ st Fiorini

Note: partita a porte chiuse; ammoniti: Grassi (L), Bevilacqua (L), Verro (L), De Angelis (L), Arroquia (F); recuperi: 1’ pt 3’ st.

MONTECOMPATRI– Pareggio in rimonta per le giallazzurre che sul campo della Lodigiani centrano il quinto risultato utile della stagione. Nel primo tempo le padrone di casa mettono in difficoltà più volte le ragazze di mister Tanzi e al 42’ trovano il vantaggio con Antonilli. Nella ripresa il copione non cambia con la Lodigiani che al 65’, questa volta con Forgnone, si portano sul doppio vantaggio. Il Frosinone non ci sta e reagisce in maniera veemente accorciando le distanze al 69’ con Iafrate e acciuffando il pari all’83 con capitan Fiorini. Con il pari di oggi le giallazzurre perdono il primato in classifica e scendono al terzo posto alle spalle della Lazio C5 Global e del Monterotondo che le precedono di un punto. Domenica prossima è in programma la sfida interna contro la Pro Calcio Castel Madama valida per il penultimo turno di campionato.