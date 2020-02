 ECCO LE DATE DI PLAYOFF E PLAYOUT

Attraverso il comunicato n.44 del 14 Febbraio, la Lega B rende note le date di Playoff e Playout:

Definite in Assemblea di Lega B le date di playoff e playout della Serie BKT 2019/20, programma che ha voluto privilegiare la partecipazione di pubblico, con una sola gara a giornata. Inoltre il calendario è stato stilato prevedendo la conclusione della faseentro l’1 giugno, data di rilascio dei convocati nelle varie Nazionali. Oltre al cartellone del post season il presidente Mauro Balata ha relazionato l’Assemblea sul tavoloaperto con la Lega Serie A sui temi relativi al premio di preparazione, ai pesi ponderati in Consiglio federale, al contributo promozione addebitato in conto campionato come avviene fra Lega B e Lega Pro, alla mutualità e, infine, alla valorizzazione della Coppa Italia.

Il regolamento playoff/playout – I playoff vengono disputati dalle 6 squadre chesi sono classificate dal 3° all’8° posto. La 3° classificata viene promossa direttamentein Serie A solo se il suo distacco dalla 4° supera i 14 punti. Le squadre dal 5° all’8°posto disputano un turno preliminare a gara secca in casa della meglio classificata (con tempi supplementari in caso di parità, non previsti invece i rigori). Le due squadre vincenti disputeranno le semifinali con il ritorno in casa della meglio piazzata al termine della regular season, senza eventuali supplementari. Infine la finale, con la partita di ritorno che si svolge sul campo della meglio classificata in campionato e i tempi supplementari e i rigori che vengono previsti solo e soltanto se le due squadre avessero terminato il campionato a parità di punti.

I playout vedono in campo la quart’ultima contro la quint’ultima che scende in SerieC direttamente, senza disputare lo spareggio, se il suo distacco supera i quattro punti al termine del campionato. La gara di ritorno si svolge sul campo della meglio classificata e solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio la gara di ritorno prevede anche eventuali supplementari e rigori.

Date playoff

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 17 maggio – (6a vs 7a) Lunedì 18 maggio – (5a vs 8a)

Semifinali (andata)

Mercoledì 20 maggio – (6a o 7a vs 3a) Giovedì 21 maggio – (5a o 8a vs 4a)Semifinali (ritorno)

Domenica 24 maggio – (3a vs 6a o 7a) Lunedì 25 maggio – (4a vs 5a o 8a)Finale (andata) Giovedì 28 maggio – Finale (ritorno) Domenica 31 maggio 2020