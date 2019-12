 FROSINONE-CROTONE 1-2, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello (46’ st Citro), Haas, Zampano; Ciano (29’ st Trotta), Dionisi.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Beghetto, Salvi, Novakovich, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Eguelfi.

Allenatore: Nesta.

CROTONE (3-5-2-): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Mustacchio (32’ st Rutten), Messias, Barberis, Molina, Mazzotta; Simy, Vido (24’ st Gomel).

A disposizione: Figliuzzi, Festa, Curaro, Gigliotti, Bellodi, Itrak, Rodio, Evan S Allan, Ruggieri.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: sig. Davide Ghersini di Genova; assistenti sigg. Gianluca Sechi di Genova e Vittorio Di Gioia di Foligno; quarto uomo sig. Luca Massimi di Termoli.

Marcatore: 23’ pt Mazzotta, 44’ pt Paganini.

Note: spettatori: Spettatori totali 12.215; abbonati 10.406; paganti 1.809 di cui biglietti ospiti 56; incasso: euro 82.183,69 (incluso rateo abbonati); angoli: 4-3 per il Frosinone; ammoniti: 32’pt Simy, 3’ st Krajnc, 44’ st Brighenti; recuperi: 1’ pt; 4’ st; giocatori in campo con maglie speciali che riportano sulle spalle i nomi propri per il progetto B come Bambini della Lega di B.

FROSINONE – Al ‘Benito Stirpe’ due squadre in cerca dei tre punti per scalare posizioni nel ranking playoff si dividono la posta. Se li prende il Crotone grazie ad una rete di Marrone al 91’. Il Frosinone può recriminare per la palla gol sprecata da Dionisi sull-1-1.