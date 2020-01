 FROSINONE-PORDENONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Nesta per Frosinone-Frosinone, gara in programma domani alle 21:00 allo stadio ‘Benito Stirpe’. Out Matarese per una distorsione alla caviglia destra oltre a Zampano e Tribuzzi, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. Di seguito l’elenco completo:

Portieri

Bardi, Bastianello, Iacobucci.

Difensori

Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminski.

Centrocampisti

Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tabanelli, Vitale.

Attaccanti