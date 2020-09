 FROSINONE-LAZIO 0-1, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti (29’ st Ghazoini), Szyminski (11’ st Ariaudo), Krajnc (11’ st Capuano); Salvi, Tribuzzi (38’ st Coccia), Vitale (24’ st Errico), Kastanos (33’ Giordani), Beghetto (29’ st D’Elia); Dionisi, Trotta (24’ st Ardemagni).

A disposizione: Bardi, Bastianello, Santarpia.

Allenatore: Nesta.

LAZIO (3-5-2): Reina (39’ st Adamonis); Luiz Felipe (8’ pt Patric), Acerbi, Radu (24’ st Radu); Lazzari, Akpa Apro (18’ st Caicedo), Leiva (10’ st Escalante), Parolo, Kiyine (18’ st Lukaku); Correa, Immobile.

A disposizione: Strakosha, Jony, Anderson D., Armini, Anderson A., Moro.

Allenatore: Inzaghi S.

Arbitro: sig. Claudio Campobasso della sezione Aia di Formia; assistenti: Giudice e D’Alessandris di Frosinone.

Marcatore: 17’ st Correa.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 8-0 per la Lazio; ammoniti: 45’ pt Akpa Apro; recuperi: 0’ pt; 3’ st.

FROSINONE – Un buon Frosinone cede di misura alla Lazio (0-1) nel secondo test stagionale. Decide la sfida un gol di Correa al 17’. Tra i giallazzurri degne di nota l’attenzione massima dalla cintola in giù, l’esordio di Kastanos, un Vitale probabilmente mai visto sinora, una condizione fisica generale migliorata e un superlativo Iacobucci che ha negato il gol alla Lazio in almeno 4 occasioni. A fine gara abbracci per Nesta con l’amico Inzaghi le con tutta la rosa dei capitolini e la consapevolezza dei passi in avanti compiuti dalla propria squadra.