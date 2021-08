 FROSINONE-PARMA, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio, conseguentemente alla disposizione normativa del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, secondo il quale la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, e del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.32 del 5 Agosto 2021, che specifica la possibilità di prevedere la modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE-PARMA in programma venerdì 20 agosto ore 20.30.

APERTURA BIGLIETTERIA: Martedì 17 agosto 2021 alle ore 10.00

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it

Di seguito i prezzi:

CURVA NORD: Intero € 5,00

CURVA SUD: Intero € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 35,00 – Ridotto € 25,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 45,00 – Ridotto € 35,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 50,00 – Ridotto € 40,00

TRIBUNA AUTORITA’ (pass auto + pass Guest Area): Intero € 100,00

SETTORE OSPITI: Intero € 15,00

RIDOTTO: Previsto per Under 16, Over 65, Donne, Disabili < 100%

INGRESSO GRATUITO: Previsto per bambini fino a 7 anni compiuti

Per accedere all’impianto durante la stagione sportiva 2021/2022 sarà necessario esibire il Green Pass oppure un tampone negativo effettuato entro le 48 precedenti la gara o il certificato di avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 entro i 6 mesi. Tale documentazione è obbligatoria a partire dai 12 anni compiuti.

Accrediti Stampa

Le richieste dovranno essere inviate alla mail accreditistampa@frosinonecalcio.com entro e non oltre 4 giorni antecedenti la gara e dovranno seguire la regolamentazione pubblicata sul sito ufficiale www.frosinonecalcio.com sezione accrediti stampa.

Cambio Utilizzatore

Il cambio nominativo dell’utilizzatore del tagliando è previsto solo per i seguenti settori: – Tribuna Superiore – Tribuna Laterale – Tribuna Centrale Potrà essere effettuato sul sito www.vivaticket.com

