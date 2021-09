 FROSINONE-PERUGIA AFFIDATA AL SIGNOR GARIGLIO DI PINEROLO

Sarà il signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To) a dirigere Frosinone-Perugia, gara valevole per la 3.a giornata del campionato di serie B in programma sabato 11 settembre alle ore 14 allo stadio ‘Benito Stirpe’. Gli assistenti saranno i signori Dario Garzelli di Livorno e Domenico Fontemurato di Roma2. Il Quarto Uomo designato è il signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Na). Al Var è stato designato il signor Daniele Doveri di Roma1, Avar sarà il signor Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba).