 FROSINONE-PORDENONE 0-1, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (38’ st Ardemagni), Ariaudo, Krajnc; Paganini (34’ st Zampano), Maiello, Haas, Salvi; Rohden; Novakovich (7’ st Ciano), Dionisi.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Gori, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Szyminki.

Allenatore: Nesta

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Misuraca (44’ st Zammarini), Burrai, Pobega (33’ Mazzocco); Gavazzi (33’ st Tremolada); Candellone (9’ st Bocalon), Ciurria.

A disposizione: Bindi, Pasasador, De Agostini, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Zanon, Zammarini,

Allenatore: Tesser.

Arbitro: Sig. Luca Massimi della sezione di Termoli (Cb); assistenti sigg. Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Zingarelli di Siena; Quarto Uomo sig. Federico Dionisi de L’Aquila; Var sig. Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq), Avar sig. Antonio Di Martino (Te).

Marcatore: 37’ Tremolada.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 3-3; ammoniti: 12’ pt Candellone, 39’ pt Pobega, 31’ st Ciano; recuperi: 2’ pt; 5’ st.

FROSINONE – Un gran tiro di Tremolada a 8’ dal 90’ regala la vittoria al Pordenone nella seminale di andata del ‘Benito Stirpe’. Adesso serve un miracolo per staccare il biglietto per la doppia finale ma il Frosinone ha abituato a tutto. Sono stati 98’ giocati a viso aperto dalle due squadre. La squadra di Tesser ha fatto valere sicuramente la maggiore freschezza atletica, Bardi è stato sontuoso in almeno tre occasioni ma anche il collega Di Gregorio ha avuto il suo da fare. Gara avviata sul pari ma decisa da una prodezza del fantasista ex Entella e Ternana.