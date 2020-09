 FROSINONE-ROMA 1-4, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (15’ st Ghazoini), Ariaudo (1’ st Szyminski), Capuano (1’ st Krajnc); Salvi (1’ st Zampano), Tribuzzi, Maiello (15’ st Errico), Vitale, D’Elia (27’ st Giordani); Ciano (10’ st Trotta), Ardemagni (1’ st Dionisi, 25’ st Tonetto).

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

Allenatore: Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (1’ st Mirante); Mancini (23’ st Trasciani), Cristante, Ibanez (15’ st J.Jesus); Karsdorp (15’ st Santon), Diawara (15’ st Villar), Veretout (23’ st Seck), Calafiori (23’ st Bouah); Under (23’ st Antonucci), Pellegrini (1’ st Perotti); Mkhitaryan.

A disposizione: Boer.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: sig. Davide Di Marco di Ciampino; assistenti sig.re Tiziana Trasciatti di Foligno e Lucia Abruzzese di Foggia.

Marcatore: 13’ pt Karsdorp, 16’ st Under, 36’ pt Pellegrini, 45’ Mkhitaryan, 10’ st Dionisi.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-2 per la Roma; ammoniti: ; recuperi: 3’ pt; 1’ st.

FROSINONE – Termina 4-1 per la Roma il primo test stagionale dei giallazzurri. Primo tempo senza storie, con i canarini che riescono a superare la metà campo solo in sporadiche occasioni. La reti giallorosse al 13’ di Karsdorp, al 16’ di Under, al 36’ di Pellegrini e al 45’ di Mkhitaryan. Per il Frosinone un solo tiro verso la porta difesa da Pau Lopez, al 33’ con Tribuzzi. Nella ripresa girandola di sostituzioni, il Frosinone realizza il gol della bandiera con Dionisi che poi si fa male. Tra le note liete della serata il ritorno in pianta stabile dei giovani Errico e Ghazoini e l’esordio in prima squadra di Tonetto jr, figlio dell’ex giallorosso Max. Per lui da domani l’esperienza all’Imolese in Lega Pro.

Giallazzurri in campo al ‘Benito Stirpe’ a 24 giorni dalla sfida di andata con lo Spezia che a conti fatti è costata la promozione in serie A. In tribuna – ospiti dei due club – alcuni familiari del povero Willy Monteiro Duarte, morto in circostanze tragiche domenica notte a Colleferro, accompagnati dal sindaco di Paliano, Alfieri. Prima della gara i capitani delle due squadre, Brighenti e Pellegrini, hanno consegnato due maglie-ricordo alla sorella del ragazzo scomparso, Milena.