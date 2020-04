 IL CORDOGLIO DEL FROSINONE CALCIO PER LA SCOMPARSA DI FRANCO LAURO

Il presidente del Frosinone Calcio, dottor Maurizio Stirpe e l’intero Club giallazzurro esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giornalista sportivo Franco Lauro, colonna portante della Rai della quale è stato eccellente conduttore ed appassionato telecronista. Rimarranno indelebili la sua presenza e competenza, in un giornalismo d’altri tempi. Franco Lauro, grande conoscitore di basket e calcio, ha seguito le stagioni del Frosinone sempre con quella puntualità ed eleganza che lo faranno ricordare come un eccellente professionista.