 IL CROTONE DI STROPPA E’ FORMATO… ‘SCIDA’

La Serie B non sosta a Natale, il Frosinone dopo la sconfitta per 1-0 contro il Benevento si appresta ad affrontare il Crotone il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Gli “squali” di mister Stroppa arrivano al “Benito Stirpe” con uno score che ha sterzato nell’ultimo turno: 4 punti nelle ultime 5 partite disputate. La vittoria della scorsa giornata contro il Livorno mancava da più di un mese, precisamente dal 3-1 casalingo contro l’Ascoli. Da quel momento sono arrivate 3 sconfitte contro Benevento, Pordenone e Salernitana, ed un pareggio contro il Cittadella. I rossoblù attualmente sono al 6° posto in classifica con 25 punti complessivi: solamente 7 dei 25 sono arrivati lontano dall’Ezio Scida di Crotone. Appena 1 in più del Frosinone.

La compagine calabrese ha avuto un inizio di stagione con un rendimento piuttosto alto, infatti nei primi 3 mesi di campionato sono arrivate 5 vittorie, 3 pareggi e solamente 1 sconfitta, da quel momento il netto calo sia fisico che psicologico che ha portato il tecnico, secondo la stampa, ad essere messo in discussione dalla dirigenza. Il Crotone dal mercato estivo ne è uscito totalmente rivoluzionato, infatti sono state effettuate operazioni sia in uscita che in entrata. Si sono separate definitivamente le strade tra il Crotone e l’attaccante Ante Budimir, il croato è stato riscattato dal Mallorca dopo il prestito di 6 mesi. Martella, Faraoni e Sampirisi hanno lasciato la Calabria per approdare rispettivamente al Brescia, all’Hellas Verona e al Monza. Svincolato invece Rohdén che si è accasato proprio al Frosinone. Terminati i periodi di prestito di Vaisanen, tornato in serie A con la SPAL, Machach tornato a Napoli e poi passato al Cosenza, Velietti al Genoa, Pettinari al Lecce e quindi al Trapani e il duo Marchizza-Tripaldelli al Sassuolo, col primo che in estate si è trasferito allo Spezia.

Al capitolo acquisti invece a dare manforte a Spolli per il reparto difensivo sono arrivati Mazzotta dal Palermo (per lui un ritorno visto che indossò la maglia del Crotone dal 2011 al 2014), Gigliotti dalla Salernitana e Marrone dall’Hellas Verona. A centrocampo qualità e quantità: Rutten dall’Olanda, l’esperto Mustacchio dal Perugia ed infine il giovanissimo Crociata rientrato dal prestito di Carpi. In attacco gli unici ad essere stati confermati sono Nalini e Simy, gli altri sono tutti delle new entry. Messias Junior pescato dal Gozzano, squadra militante in Serie C, Vido in prestito dall’Atalanta ed infine Maxi Lopez che però fino ad ora non ha trovato grandi spazi, complice qualche infortunio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio