 IL FROSINONE ‘ROSA’ BLOCCATO SULL’1-1 DALLA LAZIO

FROSINONE CALCIO: Polidori, Ciotoli, Palmigiani, Nobile, Cacchioni, Fiorini, Iafrate, Cancelli, Gonnella, Carinci, Arroquia.

Allenatore: Daniela Tanzi.

A disposizione: Girolamo, Carcini, Scaccia, Grossi, Fraiegari

SS LAZIO CALCIO FEMMINILE: Salvato, Bianchini, Leopardi, Graziani, Signore, Tedesco, Conte, Cinpureanu, Sabellico, Tomassetti, Biasotto.

Allenatore: Jody Franze.

A disposizione: Flauto, Coppola, Napolitano, Balzano, Oliviero, Loffredo, Bruschini, Martino, Pucillo

Arbitro: Cosimo Ferrara (Sez. Ciampino)

Marcatori: 15′ pt Conte, 22′ pt Arroquia

FROSINONE – Finisce in parità il recupero della prima giornata del girone di ritorno tra il Frosinone calcio femminile e la SS Lazio calcio femminile. La gara parte subito a gran ritmo le ragazze di mrs Tanzi cercano subito di sbloccare la partita chiudendo le ragazze di mr. Franzè nella loro metà campo. Nei primi minuti di gioco due scelte discutibili prese dall’arbitro in qualche modo hanno condizionato una gara giocata ad alti ritmi. Al 15’ le avversarie in contropiede vanno in gol con Conte. Le ragazze di Mrs Tanzi però non si arrendono e con grinta e cattiveria agonistica riportano il punteggio in parità dopo soli 7’ grazie ad un gran gol di Arroquia che al 22’ davanti la porta spiazza la numero 1 avversario. Nei minuti successivi molte le azioni delle padrone di casa, ma la situazione non cambia e al 45’ l’arbitro manda le squadre nello spogliatoio sul risultato parziale di 1 a 1. Al rientro in campo Fiorini & Co. cercano in tutti modi di andare in vantaggio e in due occasioni Gonnella e Carinci sfiorano la rete, ma Salvato non si fa trovare impreparata.

Nei minuti finali le ragazze del Frosinone arrivano in porta con Fraiegari che davanti la porta non riesce ad insaccare la palla in rete. Con questa azione finale termina una gara combattuta, ma allo stesso tempo sfortunata per le ragazze di Mrs Tanzi. Tra due settimane il match di ritorno contro il Real Cassino Colosseum.