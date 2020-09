 IL RITORNO DI ERRICO: “SPERO DI RIMANERE E TROVARE SPAZIO”

FROSINONE – La prima conferenza stampa della stagione tocca a lui, Andrea Errico. Prodotto forgiato nel vivaio giallazzurro dopo i primi passi nel Savio, classe ’99. Per lui una benedizione, dopo quella del campo la scorsa stagione con la maglia della Viterbese, da parte dello stesso presidente Maurizio Stirpe che annunciò a chiare note la ferma volontà di tenerlo in maglia giallazzurra.

Prova di carattere la tua. Senti che questo potrebbe essere il tuo Frosinone?

“Vediamo bene come andrà questa stagione, personalmente spero di giocare più partite possibile. Il ‘tuo’ Frosinone mi sembra un po’ esagerata come definizione, però speriamo come ho detto di trovare spazio”.

In quale posizione ti sta provando il mister in questi primi allenamenti e dove preferisci agire?

“Mister Nesta mi sta provando a centrocampo, dove in effetti preferisco giocare nella posizione classica delle mezz’ala. Quello credo che sia il mio ruolo”.

Pensi sia l’anno giusto per non essere ceduto in prestito a far valere il tuo valore?

“Vediamo anche cosa pensa la Società a tal proposito. Io spero di rimanere qui. Però se dovessi andare di nuovo in prestito per me non sarebbe un problema”.

La scorsa stagione, ottima annata con la Viterbese. Poi torni e la prima amichevole contro la Roma. Che giudizio dai alla prestazione di questa sera?

“E’ stata una buona prestazione dell’intera squadra. Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe ed abbiamo solo una settimana di ritiro, quindi magari eravamo un po’ bloccati”.

Come hai trovato il gruppo? C’è qualche compagno, qualche volto nuovo. Come ti trovi?

“C’è qualcuno nuovo come Ardemagni ad esempio ed altri che conoscevo già ma mi trovo sempre molto bene qui”.